بالفيديو: الشابة "نيفين" تعشق تربية التماسيح والأفاعي والسلاحف!

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قالت نيفين سامى مربية زواحف، إنها تميل إلى تربية الزواحب مثل التماسيح والثعبان والزواحف بشكل عام ومنذ صغرها تعشق شكل التماسيح، مضيفة أن قررت تربية الزواحف فى المنزل وكانت التربية سهلة وليست صعبه عليها، والزواحف تحس بصاحبها ولن يغدر به.

وأضافت مربية الزواحف، أن لديها العديد من أنواع الثعابين فى المنزل والتعامل معها كان جيد جدا وليست سامة ولا تغدر بصاحبها ايضا، مضيفة أنها تحكم الغلق على الزواحف بمنزلها حتى لا يتأذى أى شخص من أهلها، مشيرة إلى أنها بدأت هواية تربية الزواحف منذ ثلاثة سنوات ونضف العام.

وتابعت سامى، أنها تهتم بالصحة العام للزواحف والطعام الجيد ووضعهم فى مكان مشمس، مؤكدا أن التماسيح الصغيرة قامت بعقرها لأنها ليس لديها خبرة فى بداية التربية .