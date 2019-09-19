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حادث مأساوي يتسبب بوفاة طالبة سعودية

19
SEPTEMBER
2019
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أكدت إدارة التعليم في منطقة الرياض وفاة طالبة مدرسة أمام منزل أسرتها دهسا تحت عجلات حافلة عند نزولها منها بعد عودتها من المدرسة.
 
وأوضح المتحدث باسم إدارة التعليم في منطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، في بيان له، أن الحافلة المتسببة في وفاة الطالبة تابعة لنقل خاص ولا تتبع للإدارة.
 
وأضاف الغامدي أن الحادثة وقعت في حي الشفا يوم الثلاثاء بعد نهاية اليوم الدراسي. ونقلت الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، حيث توفيت لاحقا.
 
وأكد أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.
 
وذكرت صحيفة "سبق" أن الطالبة الضحية تبلغ من العمر قرابة 14 عاما.
 
فيما أكدت مصادر لجريدة "الرياض" أن الجهات الأمنية قامت باستدعاء سائق الحافلة الذي دهس الطالبة للتحقيق معه.
 
وتبين من مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة أن الحادث حصل بسبب إهمال السائق وعدم تأكده من نزول الطالبة وابتعادها عن الحافلة.
الرياض
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