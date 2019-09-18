living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة مأساوية في السعودية.. شاب يردي شقيقته قتيلة بطعنات غادرة

18
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألقت الجهات الأمنية السعودية بمنطقة جازان القبض على مواطن بتهمة الإقدام على قتل شقيقته لأسباب مجهولة.
 
جريمة مأساوية في السعودية.. شاب يردي شقيقته قتيلة بطعنات غادرةالسعودية.. مقتل تلميذ خنقا على يد زميله
وكشفت معلومات أن المواطنة القتيلة متزوجة ولديها أبناء، وتلقت ثلاث طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها أردتها قتيلة.
 
وكشف أحد أشقاء المرأة أنها قتلت على يد شقيقها الآخر أمس الأحد في محافظة ضمد بمنطقة جازان، فيما كشفت مصادر أمنية وضع الشاب القاتل بعد القبض عليه.
 
وقال شقيق الفقيدة لـ"سبق" إنها دخلت في خلاف مع أحد أشقائها قبل أسبوع، وبعد تصاعده أطلق تهديدا بقتلها. وتابع قائلا إنه بعد أسبوع تقريبا، وتحديدا اليوم (أمس)، نفذ جريمته فيها. مبينا أن شقيقه "غير سوي نفسيا"، على حد وصفه. وأكد أن سبب الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة لا يعرفه حتى وقت إجراء الاتصال به.
 
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية، أن المتهم كان في وضع غير متزن عند القبض عليه، وصعب التعامل معه. فيما بينت المصادر أنه بخبرة رجال التحقيق استطاعوا اتخاذ الإجراءات، والعمل على تجهيز ملف القضية لإحالته للنيابة العامة.
 
وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة المأساوية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout