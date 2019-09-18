جريمة مأساوية في السعودية.. شاب يردي شقيقته قتيلة بطعنات غادرة

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ألقت الجهات الأمنية السعودية بمنطقة جازان القبض على مواطن بتهمة الإقدام على قتل شقيقته لأسباب مجهولة.

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وكشفت معلومات أن المواطنة القتيلة متزوجة ولديها أبناء، وتلقت ثلاث طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها أردتها قتيلة.

وكشف أحد أشقاء المرأة أنها قتلت على يد شقيقها الآخر أمس الأحد في محافظة ضمد بمنطقة جازان، فيما كشفت مصادر أمنية وضع الشاب القاتل بعد القبض عليه.

وقال شقيق الفقيدة لـ"سبق" إنها دخلت في خلاف مع أحد أشقائها قبل أسبوع، وبعد تصاعده أطلق تهديدا بقتلها. وتابع قائلا إنه بعد أسبوع تقريبا، وتحديدا اليوم (أمس)، نفذ جريمته فيها. مبينا أن شقيقه "غير سوي نفسيا"، على حد وصفه. وأكد أن سبب الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة لا يعرفه حتى وقت إجراء الاتصال به.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية، أن المتهم كان في وضع غير متزن عند القبض عليه، وصعب التعامل معه. فيما بينت المصادر أنه بخبرة رجال التحقيق استطاعوا اتخاذ الإجراءات، والعمل على تجهيز ملف القضية لإحالته للنيابة العامة.

وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة المأساوية.