مذيعة إسرائيلية تكشف عن سؤال محرج لم تطرحه على نتنياهو

كشفت إعلامية إسرائيلية النقاب عن سؤال محرج لم ترغب في طرحه على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ذكرت تال شنايدر، الكاتبة في الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، بتغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن نتنياهو جلس أمامها خلال اللقاء الصحفي، واضعا قدمه على "كتاب".

وأوضحت شنايدر، الإعلامية الإسرائيلية أنها رغبت في طرح سؤال على نتنياهو أثناء عقد لقاء حواري معه، يتعلق بالكتاب الذي يقرأه حاليا، ولكنه جلس أمامها واضعا قدمه على كتاب حمل عنوان "مائة عام على الفن في إسرائيل".

وأوردت شنايدر أن السؤال التقليدي لأي سياسي أثناء إجراء حوار، لابد وأن يتعلق بالكتاب الذي يفضله ويتمنى قراءته، وما شابه، ولكنها تعجبت من وضعه كتاب تحت قدميه، وتساءلت عن السبب وراء ذلك، هل لسبب صحي أم لأنه يجلس على كرسي مرتفع، مقارنة بها هي، مضيفة أنها مجرد تخمينات.