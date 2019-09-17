روحاني: الهجوم على أرامكو رد بالمثل على السعودية

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، رد بالمثل من "مواطنين يمنيين" على "الاعتداء" على بلدهم، على حد وصفه.

جاء ذلك التصريح بعد ساعات من إعلان التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، أن الهجوم شُن بأسلحة إيرانية.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي، مع نظيريه الروسي والتركي في أنقرة: "الشعب اليمني يمارس حقه المشروع في الدفاع… الهجمات جاءت ردًا بالمثل على عدوان على اليمن منذ سنوات".

وأعلنت ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم السبت، وتسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي، وتدمير أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.