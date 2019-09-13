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1600 $ غرامة لمن يخالف عادات وتقاليد الكويت ومنها الخروج بـ "البيجامة"

13
SEPTEMBER
2019
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طرح نائب كويتي مشروع قانون يلزم المواطنين والوافدين باحترام قيم وعادات وتقاليد وثقافة البلاد، ومن بينها عدم الظهور أمام العامة بملابس داخلية (بيجامة)، حسبما ذكرت صحيفة القبس اليوم.
 
ويقترح مشروع القانون الذي تقدم به النائب ماجد المطيري للبرلمان تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار (نحو 1600 دولار أمريكي) ولا يزيد على 1000 دينار(3300 دولار أمريكي)، ومضاعفة العقوبة عند التكرار.
 
وعدد المطيري 11 صفة تستوجب العقاب، وتتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي يحمل صورا أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ تخدش الحياء وكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، والكتابة أو الرسم ومن في حكمهما على الجدران، من دون تصريح من الجهات المختصة.
 
كما يتضمن مشروع القانون فرض غرامة على "رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو إيقاعهم في فخ المقالب".
 
وتشمل العقوبة أيضا وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة من دون إذن من صاحبها، والبصق وإلقاء بقايا الطعام وأعقاب السجائر من نوافذ السيارات في الطرقات العامة.
 
وطالب الاقتراح بمنح وزير الداخلية أو من ينوب عنه صلاحية إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة.
 
واعتبر النائب المطيري أن اقتراح مشروع القانون هدفه حماية القيم والآداب والذوق العام في الكويت والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي.
القبس
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