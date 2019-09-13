التحقيقات تكشف "هول" ما عانته إسراء قبل قتلها!

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كشفت النيابة العامة في رام الله اليوم خلاصة التحقيق الكاملة بشأن وفاة الشابة إسراء غريب، وحسمت الجدل بشأن السبب في هذه النتيجة المأساوية.

وأفيد في هذا السياق بأن التحقيقات والأدلة أثبتت عدم صحة الرواية القائلة إن الضحية سقطت من شرفة المنزل، بل قتلت بفعل تعرضها لضرب مفرط.

وأعلن النائب العام أكرم الخطيب أن تهمة القتل في قضية إسراء غريب وجهت إلى ثلاثة أشخاص، لافتا إلى أن سبب "وفاة إسراء غريب هو قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها الشابة".

وتوصلت النيابة العامة إلى أن الفتاة إسراء غريب تعرضت للضرب حتى الموت، ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها، في حين صرح النائب العام بأن التحقيقات أثبتت أن القتل لم يكن على خلفية الشرف.

وتوصلت التحقيقات بشان وفاة إسراء غريب إلى حزمة من النتائج منها:

إدخال إسراء إلى المستشفى في المرة الأولى كان بسبب تعرضها للعنف.

أثبتت الأدلة تعرض إسراء لسلسلة من العنف الجسدي والنفسي من عائلتها.

إسراء تعرضت لضغوطات تتعلق بالسحر والشعوذة ما أدى إلى تفاقم وضعها الصحي والنفسي.

لا علاقة لاستقالة الأطباء بقضية إسراء غريب.

ستتم إحالة ملف قضية إسراء الغريب إلى المحكمة لمحاكمة المتهمين الثلاثة وفقا للقانون.