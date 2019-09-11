"عربي" يواجه نتنياهو داخل الكنيست.. والأخير يطلب حراسة "الشاباك"

A + A -

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" منحه حراسة شخصية داخل الكنيست، بعد حادث وقع بينه والنائب، أيمن عودة.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن نتنياهو طلب منحه حارسا شخصيا كي يقف خلفه بهدف "منع الاستفزازات أثناء المشاورات المستقبلية داخل الكنيست".

وجاء ذلك في أعقاب الخلاف الذي اندلع بين رئيس الوزراء وعودة أثناء مناقشة مشروع القرار الذي قدمه نتنياهو لشرعنة نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست المقبلة.



وقطع عودة، وهو الأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ورئيس القائمة العربية المشتركة في الانتخابات المقبلة، المشاورات الشرسة عندما اقترب من نتنياهو ملوحا بهاتفه أمام وجه رئيس الوزراء كما لو أنه يسجل فيديو، واتهمه بالكذب. وتم إخراج المشرع العربي من قاعة الجلسة بعد الحادث.