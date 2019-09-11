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العراق: نرفض وجود القوات التركية في أراضينا ونتواصل مع أنقرة حول الموضوع

11
SEPTEMBER
2019
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أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده وجود القوات التركية على أراضي العراق، وذكر أن بغداد تتواصل مع أنقرة حول هذا الموضوع وأن "الإخوة الأتراك" يدركون حساسية الأمر.
 
وقال الحكيم، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال ترأسه الجلسة الأولى للمجلس الوزاري في جامعة الدول العربية، إن العراق يرفض الوجود العسكري التركي على أراضيه، ويعمل على إنهائه بشتى الوسائل.
 
وأضاف الحكيم أن بلاده أبدت استعدادها للتعاون مع تركيا أمنيا وبالطرق التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين.
 
ولاحقا، أوضح الحكيم، ردا على سؤال حول آخر المستجدات في مجال التشاور مع الجانب التركي بشأن خروج قواته من الأراضي العراقية، خلال مؤتمر صحفي في مقر جامعة الدول العربية: "في الواقع نحن على اتصال دائم، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والمخابرات في هذا المجال، والإخوة الأتراك يعرفون حساسية المنطقة وأهميتها".
 
وتابع الحكيم: "نحن أيضا نعرف خطورة منظمة حزب العمال الكردستاني ومواقفها، ولدينا أيضا جهد عراقي مثمر في هذا الجانب مع الأتراك".
 
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده حاربت الإرهاب "نيابة عن الجميع" وتمكنت من هزيمته، لكنه ما زال موجودا على حدود العراق مع سوريا، مضيفا: "سنعاون إخوتنا السوريين على ضبط المجموعات الإرهابية هناك".
 
وتنفذ تركيا على الأراضي العراقية عمليات عسكرية برية وجوية مستمرة تقول إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا.
 
وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وسط معارضة شديدة من قبل السلطات العراقية.
روسيا اليوم
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