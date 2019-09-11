living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مواقع وسط وشمال غزة

11
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد مراسلنا في غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن الليلة الماضية، غارات استهدفت عددا من المواقع شمال ووسط قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.
 
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مواقع وسط وشمال غزةبعد إجلائه إثر قصف صاروخي فلسطيني.. نتنياهو يتوجه إلى وزارة الدفاع ويقول لحماس متوعدا: "انتظروا"
وأضاف المراسل، أن المقاتلات الإسرائيلية حلقت الليلة الماضية بشكل مكثف في أجواء متفرقة من قطاع غزة.
 
من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "مقاتلات حربية أغارت على نحو 15 هدفا في شمال ووسط قطاع غزة، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي".
 
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شهود عيان أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة، إضافة لأرض زراعية شمال غزة، ما أوقع أضرارا مادية دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا أو إصابات".
 
في السياق ذاته أجرى رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية حسبما ذكره مكتبه. 
 
وجاءت  مشاورات نتنياهو بعد إطلاق صاروخين من غزة صوب مدينة أسدود جنوب إسرائيل، وقد اضطر الحرس الشخصي المرافق لنتنياهو لإنزاله إلى أحد الملاجئ في المدينة، حيث كان يلقي كلمة في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود، وقد توقفت الفعالية بفعل الصواريخ ودوت صافرات الإنذار وفتحت الملاجئ أمام المستوطنين.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout