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الأمن المصري يقتحم منزل رئيس تحرير جريدة ويقبض على ابنه

11
SEPTEMBER
2019
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قال رئيس تحرير جريدة "المشهد"، إن الأمن المصري اقتحم منزله وألقى القبض على أحد أبنائه لحين تسليم نفسه.
 
وأضاف الكاتب الصحفي مجدى شندى رئيس تحرير موقع وجريدة "المشهد" أن "قوات الأمن اقتحمت منزله فجر الثلاثاء ولم يكن متواجدا فيه، فألقت القبض على أحد أبنائه إلى أن يقوم بتسليم نفسه".
 
وكان المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، انتقد في مقال لصحيفة "المشهد" الأسبوعية، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، الاتهامات الموجهة للمحبوسين بقضية "تحالف الأمل" ووصفها بأنها "طبخة قدمتها وزارة الداخلية وتمثل الكذب الرخيص ومدعاة للاشمئزاز" لاتهامهم بدعم الإخوان.
 
وأضاف صباحي، "لو كنا دولة تقيم العدل لما وجه لواحد من هؤلاء اتهام، ولما قضى ساعة واحدة في ظلام الظلم وعتمة السجون. ولو أننا في دولة القانون كما ينص الدستور، وتكذبه الوقائع، لتم إحالة الضباط الذين طبخوا محاضر التحريات في قضية الأمل وغيرها، هم ورؤساؤهم ووزيرهم إلى التحقيق بتهمة البلاغ الكاذب، وتهمة تضليل العدالة". 
 
وتابع صباحي قائلا صباحي: "بمثل هذا الطبيخ الكذوب غلقت أبواب الزنازين على بعض أنبل وأشرف أبناء مصر، (وأصبحوا) محرومين من الحرية .. في وقت هو أشد ما يكون حاجة لهذا العطاء البناء".
 
وانتقد صباحي عدم استجابة النائب العام لطلب بالاستماع إلى شهادة في القضية قدمها رؤساء الأحزاب الشرعية التي كانت تحاول الدخول في ائتلاف سياسي لخوض الانتخابات المقبلة.
 
يذكر أن موقع "المشهد" سبق أن تم حجبه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ستة أشهر.
روسيا اليوم
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