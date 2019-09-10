اول تعليق اردني على كلام نتنياهو بشأن "غور الاردن"

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دان الأردن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم المستوطنات وفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت.



من جهتها، أعرب مجلس الجامعة العربية عن "إدانته الشديدة ورفضه المطلق لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم أراضي من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية".



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "إذا أصبحت رئيسا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة فلن أخلي أي مستوطنة في الضفة الغربية".

واشار الى اننا "سنفرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية بالاتفاق مع واشنطن، وسأفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة".



وأكد ان "إسرائيل لن تعود أبدا دولة على عرض عدة كيلومترات، وغور الأردن سيبقي تحت سيادتنا إلى الأبد".