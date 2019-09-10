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"حماس" تسقط على طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز "كواد كابتر"

10
SEPTEMBER
2019
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قال الجيش الإسرائيلي إنه فقد طائرة مسيرة جنوب قطاع غزة، وإنه يحقق في الحادث، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام فلسطينية إسقاط قوات تابعة لـ"حماس" طائرة إسرائيلية مسيرة.
 
الجيش الإسرائيلي يعلق على حادثة "إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية" جنوب لبنان
وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، سقوط الطائرة في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحادثة قيد التحقيق.
 
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الطائرة من طراز "كواد كابتر" تابعة للجيش الإسرائيلي أُسقطت في ساعة متأخرة الليلة الماضية.
 
ووفقا للموقع الإلكتروني "واللا" فإن قوة مسلحة تابعة لـ"حماس" لاحظت وجود الطائرة المسيرة في سماء القطاع شرق رفح، وأطقت النيران عليها وأسقطتها.
 
على صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان "حزب الله" أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة في منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزة مقاتليه.
روسيا اليوم
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