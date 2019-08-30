عراقي عذب طفلتيه ورماهما على الطريق.. والشرطة تتصرف

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لطفلتين مكبلتين تعرضتا للتعذيب على يد والدهما.

في التفاصيل، أكد مصدر في الشرطة العراقية أن قوة أمنية قامت باعتقال والد طفلتين، الاثنين، عذبهما ورماهما على الطريق بعد أن قيدهما بالأغلال جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "قوة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على والد طفلتين (الأولى 12عاما والثانية ٨ أعوام) قام برميهما على قارعة الطريق بعد تقييدهما وتعريضهما للتعذيب الجسدي في منطقة حي التأميم جنوب بغداد".

كذلك أشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "المعتقل تم تسليمه إلى الجهات المختصة".

فيما لم تعرف بعد دوافع هذا الفعل أو أية تفاصيل أخرى عن هذه الجريمة.