"والي بغداد" الداعشي في عداد الموتى

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أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل "والي بغداد" في تنظيم "داعش" الإرهابي وأسر 6 من عناصر حمايته.

وذكر الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني أن: "قوة من اللواء 18 في الحشد الشعبي تمكنت خلال عملية نوعية من قتلِ الإرهابي المدعو (عبد السلام حمد حمود الملقب أبو نور) الذي يشغل منصب ما يسمى بـ"والي بغداد" بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) وأسر ستة من أفراد حمايتِه وإصابة معاونه قبل أن يفجر نفسه".

وأضاف، أنه "تم إرسال جثث القتلى إلى قيادة العملياتِ المشتركة، لفحصها وتأكيدِ هويات المقتولين"، لافتا إلى أنه" بعد التحقيق واعتراف الإرهابيين الأسرى تبين أن من بين القتلى ما يسمى بوالي بغداد.