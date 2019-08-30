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الداخلية في غزة تعلن آخر ما توصل إليه التحقيق في تفجير حاجزي الشرطة

30
AUGUST
2019
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن التحقيقات في تفجير حاجزي الشرطة وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط "مخطط إجرامي خطير".
 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط إجرامي خطير، يرتكز على استهداف النسيج المجتمعي وضرب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية لإدخال قطاع غزة في أتون الفوضى والفلتان".
 
وأضاف المتحدث: "وقد وضعنا أيدينا على تفاصيل المخطط، وباتت أطرافه لدينا مكشوفة، وسنعلن التفاصيل لشعبنا قريبا".
 
وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت عن مقتل عنصرين من الشرطة وسقوط عدد من الجرحى يوم الثلاثاء الماضي جراء انفجارين قرب حاجزين أمنيين في القطاع. وفي وقت لاحق تم الكشف أن التفجيرين نفذهما انتحاريان.
روسيا اليوم
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