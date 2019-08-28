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شابين عمانيين يختطفان سيارة بها 5 أطفال.. بهذا الهدف

28
AUGUST
2019
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ألقت الشرطة العمانية القبض على شابين ظهرا في مشهد تمثيلي، وهما يختطفان أطفالاً في سيارة، حسب ما أعلنته على حسابها في "تويتر" اليوم الثلاثاء.
 
وكتبت الشرطة في تغريدتها: "بالإشاره إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن مشهداً لسرقة مركبة وخطف أطفال وإثارة الذعر بينهم من قبل أشخاص ملثمين، عليه فقد باشرت إدارة مكافحة الجريمة إجراءات البحث عن المذكورين وتم القبض عليهما، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما".
 
موضوع يهمك ? خرج مغني الراب الجزائري عبد الرؤوف دراجي المعروف باسم "سولكينغ"، عن صمته بعد 4 أيام من حادثة التدافع التي عرفها حفله...في أول فيديو له بعد حفل الجزائر الدامي..هذا ما طلبه سولكينغ سوشيال ميديا
وكان رواد مواقع التواصل في عمان قد تداولوا قبل أيام مقطع فيديو يظهر شابين ملثمين يقتحمان سيارة بها 5 أطفال، ما دفع الأطفال للصراخ، قبل أن يصرخ بهم أحد الشابين ليلتزموا الهدوء.
 
وكان الفيديو مجرد مشهد تمثيلي، أراد من خلاله الشابان التوعية من مخاطر ترك الأطفال بمفردهم في السيارات. ويبدو أن الأطفال كانوا مشاركين في التمثيلية، حيث تحول صراخهم لضحك لاحقاً.
 
رغم ذلك، أثار المشهد حفيظة العديد من الناشطين، حيث إنه بث الذعر في الأطفال والمجتمع، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بشأنه.
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