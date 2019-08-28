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المغرب.. سلطات إقليم الحوز تنفي الترخيص لإنشاء نصب تذكاري لـ "الهولوكوست"

28
AUGUST
2019
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أصدرت السلطات المحلية بإقليم الحوز (وسط المغرب) بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن الترخيص لإنشاء نصب تذكاري لـ "الهولوكوست".
 
وأكدت سلطات إقليم الحوز أن الأخبار المتداولة من طرف بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إقامة مشروع من طرف مواطن أجنبي، يضم متحفا والعديد من المرافق، بالإضافة إلى نصب تذكاري على شكل لوحات فنية بجماعة "آيت فاسكا"، لا أساس لها من الصحة.
 
وحسب السلطات المحلية بإقليم الحوز، فإن المصالح المختصة بهذا الإقليم، لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل.
 
وأكد المصدر نفسه، أن إقامة أي مشروع من هذا النوع تخضع للضوابط القانونية، وتستلزم الحصول على التراخيص الإدارية المعمول بها.
 
من جهته، ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، اليوم، أن السلطات المغربية باشرت، الاثنين، عملية هدم "النصب التذكاري للهولوكوست" الذي كان في طور البناء.
 
وكان موقع "هسبريس" المغربي، قد نشر خبرا، يوم الأحد، نقلا عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قال فيه إنه وفي أول تجربة لها في شمال إفريقيا، تستعد المنظمة الألمانية (بيكسل هيلبر) لبناء أكبر نصب تذكاري للـ "هولوكوست" في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مدينة مراكش، كما تدأب على "تأسيس مركز تعليمي في جنوب المغرب لتدريس أهوال المحرقة".
 
وأضاف الموقع أن أعمال البناء بدأت في ورش أول نصب تذكاري للمحرقة في شمال إفريقيا في 17 يوليو الماضي، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، في اتجاه مدينة ورزازات.
 
وأكد مؤسس ورئيس المنظمة الألمانية، أوليفي بينكوفسكي، لـ"جيروزاليم بوست"، أن "النصب التذكاري الآخر الوحيد للهولوكوست في القارة الإفريقية موجود في جنوب إفريقيا".
 
وصرح بينكوفسكي بأن النصب التذكاري موجود على الطريق المؤدية إلى استوديوهات ورزازات السينمائية، وهي منطقة تجذب الآلاف من السياح.
روسيا اليوم
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