living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القضاء العراقي يكشف عن جنسيات الأجانب المعتقلين في كازينوهات القمار ببغداد

27
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدقت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، اليوم الثلاثاء، أقوال 189 متهما من الزبائن والعاملين في قاعات الروليت (القمار) في بعض فنادق العاصمة، فيما كشفت عن جنسيات الأجانب المعتقلين.
 
ووفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى، نقلاً عن القاضي المختص، فإن "محكمة تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين ‏في قاعات الروليت وزبائنها"، مبيناً أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حاليا هم (40) شخصا، بينهم (24) امرأة ‏من جنسيات تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية‎".
 
وأضاف أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية، إلا أنهم لا يمتلكون إقامة رسمية، ويطلق عليهم لقب ‏‏(دلر)"، مشيراً إلى أن "الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات، بينهم ضباط ومنتسبون للأجهزة الأمنية، إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة".
 
وتابع أن "عملية القبض عليهم تمت بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، وقد تم إيقافهم وفق أحكام المادة ‏‏456 من قانون العقوبات العراقي".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout