القضاء العراقي يكشف عن جنسيات الأجانب المعتقلين في كازينوهات القمار ببغداد

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صدقت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، اليوم الثلاثاء، أقوال 189 متهما من الزبائن والعاملين في قاعات الروليت (القمار) في بعض فنادق العاصمة، فيما كشفت عن جنسيات الأجانب المعتقلين.

ووفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى، نقلاً عن القاضي المختص، فإن "محكمة تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين ‏في قاعات الروليت وزبائنها"، مبيناً أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حاليا هم (40) شخصا، بينهم (24) امرأة ‏من جنسيات تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية‎".

وأضاف أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية، إلا أنهم لا يمتلكون إقامة رسمية، ويطلق عليهم لقب ‏‏(دلر)"، مشيراً إلى أن "الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات، بينهم ضباط ومنتسبون للأجهزة الأمنية، إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة".

وتابع أن "عملية القبض عليهم تمت بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، وقد تم إيقافهم وفق أحكام المادة ‏‏456 من قانون العقوبات العراقي".