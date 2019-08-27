سرقة مجوهرات زوجة مسؤول مغربي رفيع

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تعرض منزل مسؤول مغربي رفيع في حي السويسي في العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، لعملية سطو تمت خلالها سرقة مجوهرات وساعات ثمينة ومبالغ مالية ضخمة.

وقالت مصادر إن فيلا رئيس مجلس المستشارين في المغرب، حكيم بنشماش، تعرضت لعملية سرقة، أثناء عطلة أسرته وغيابها لأسابيع عن الفيلا الكائنة بأرقى أحياء مدينة الرباط.

وبينما لم تحدد المصادر قيمة المجوهرات الثمينة والساعات الفخمة والمبالغ المالية المسروقة، أكدت أن الأمر يتعلق بملايين الدراهم، وبمجوهرات ثمينة خاصة بزوجة رئيس مجلس المستشارين.

وكان بنشماش، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أثار جدلا في المغرب بعد امتلاكه فيلا فاخرة في منطقة السويسي، تفوق قيمتها مليار ونصف مليار درهم، فضلا عن امتلاكه لمحطة لتوزيع وقود تابعة لشركة "إفريقيا"، ما أعاد إلى واجهة النقاش السياسي ملف الفساد وتداعياته.