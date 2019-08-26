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وزير الصحة الكويتي: لجنة تحقيق لكشف ملابسات وفاة طفل في عيادة أسنان

26
AUGUST
2019
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أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور، باسل الصباح، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق محايدة بملابسات وفاة الطفل، عبد العزيز الرشيدي، في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي.
 
وقال باسل الصباح، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إنه "تم تشكيل لجنة محايدة من أساتذة كلية طب الأسنان بجامعة الكويت للتحقيق في ملابسات وفاة الطفل الرشيدي".
 
وأفاد بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.
 
وأضاف أنه "تم التنسيق مع وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، لمنع الطبيب المزعوم تسببه في هذه الحادثة من السفر، وتم إيقافه عن العمل إلى حين الانتهاء من نتائج التحقيق".
 
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة في حال ثبوت أي إهمال طبي تسبب بوفاة الطفل الرشيدي، معربا عن تعازيه لأهل الطفل الفقيد.
 
وصرح وزير الصحة الكويتي بأن صحة المرضى "خط أحمر ولا تهاون فيها وسنعاقب أي طبيب يثبت إهماله"، لافتا إلى أن وزارة الصحة مستمرة في اتخاذ كل التدابير التي من شأنها المحافظة على حياة المرضى واستمرار الخدمات الطبية بأعلى صور الكفاءة والجودة.
 
يذكر أن حادثة وفاة الطفل الرشيدي، وقعت قبل عدة أيام في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي إثر إبرة تخدير، حيث كان يعالج بقسم الأسنان.
 
تجدر الإشارة إلى أن رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الأحمدي الصحية، فهد العازمي، أكد أن التجهيزات الطبية والأدوية اللازمة كانت متوفرة في مركز الفحيحيل التخصصي، وتم استخدامها فعليا حسب البروتوكولات العالمية في إسعاف حالة الطفل عبد العزيز الرشيدي.
روسيا اليوم
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