living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن.. اعتصام في مدينة الرمثا للمطالبة بالإفراج عن 17 شخصا اعتقلتهم أجهزة الأمن

26
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نفذ محتجون اعتصاما في مدينة الرمثا، اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن 17 شخصا اعتقلتهم الأجهزة الأمنية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات يوم السبت، وسط تواجد أمني كثيف لرجال الدرك.
 
وقال عضو مجلس محافظة إربد، محمد خير الخزاعلة، إن "الحكومة تؤزم الموقف في تعنتها باستمرار اعتقال 20 شخصا من بينهم أشخاص كانوا يقومون بالتصوير"، داعيا إلى الإفراج عنهم "قبل مساء اليوم تخوفا من تجدد الاشتباكات"، بحسبما نقله موقع صحيفة "الغد" الأردنية.
 
وأشار إلى أنه تم اعتقال أشخاص لا علاقة لهم بالاحتجاجات، مؤكدا أن بعض المحتجين خرجوا للشارع للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي. 
 
وبين الخزاعلة أنه تم التواصل مع الأجهزة الأمنية والحكومة من أجل الإفراج عنهم، دون رد حكومي لغاية الآن، قائلا إنه تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة ما من شأنه تأزيم الموقف بدلا من حله.
 
وأوضح عضو مجلس محافظة إربد أن المطلب الآخر الذي تم الاتفاق عليه مع مدير عام الجمارك ومحافظ إربد، والذي يتمثل في السماح لـ 500 بحار من الدخول إلى سوريا بعد منعهم لمدة 4 شهور، لم ينفذ على أرض الواقع لغاية الآن.
 
وصرح بأن مدينة الرمثا تشهد هدوءا حذرا منذ ساعات الصباح، وتم تنظيف الشوراع من آثار الاحتجاجات التي وقعت ليلة السبت، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها.
 
من جهتها، أفادت قناة "الأردن اليوم" بأن آليات الدرك دخلت المدينة وتمركزت بها، مشيرة إلى أن الأهالي اعتبروا ذلك استفزازا لهم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout