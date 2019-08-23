الأمن المصري يلقي القبض على شاب وفتاة بفعل فاضح في مسجد أثناء صلاة الفجر

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تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط شاب وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة داخل دورة مياه بأحد مساجد مدينة أبو كبير بالشرقية، خلال صلاة الفجر.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن شابا لاحظ دخول شاب وفتاة إلى المسجد فتتبعهما، وشاهدهما يمارسان الرذيلة، فجمع بعض رواد المسجد، وألقوا القبض عليهما في حالة "تلبس"، بعدها أبلغوا الشرطة.

وأضافت التحريات أنه عقب وصول عناصر الأمن، جرى اقتياد الشاب والفتاة إلى مركز الشرطة، وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم يبلغ من العمر 18 عاما، وأن الفتاة تبلغ 16 عاما، وأن الشاب اتفق معها على التقابل في حمام المسجد لإقامة علاقة محرمة عقب صلاة الفجر.

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهمين اعترفا بممارسة الرذيلة، وأمر مدير أمن الشرقية بتحرير محضر بالواقعة وجرى إحالتهما للنيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت عرض المتهمين على الطب الشرعي.