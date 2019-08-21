living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدور أول حكم بالإعدام بحضور قاضية مصرية (صور)

21
AUGUST
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت محكمة مصرية أول حكم قضائي بالإعدام في حضور القاضية، فاطمة قنديل، حيث اعتلت المستشارة المنصة أثناء النطق بالحكم، ليصبح أول حكم بالإعدام في حضور قاضية امرأة.
 
وصدر قرار المحكمة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
 
وتضمنت أوراق القضية تهمة قتل رجل لزوج خالته طعنا بالسكين داخل شقته وسط القاهرة.
 
وعن تفاصيل الجريمة التي حكم على مرتكبها بالإعدام، فقد كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم توجه إلى والدته وصرخ في وجهها: "قتلت أنور جوز خالتي"، وأشهر سكينا استخدمه في ارتكاب جريمته في وجهها وهددها قائلا: "لو نطقت بكلمة هتحصليه".
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على المتهم وضبطه، حيث اعترف بالواقعة مبررا ارتكابها بضائقة مالية يمر بها، وأنه قرر الذهاب إلى المجني عليه ليقترض منه مبلغا من المال، مضيفا: "كان دايما بيساعدني أنا وأمي".
 
وأضاف المتهم قائلا: "توجهت لمنزل القتيل، وفور وصولي طلبت منه 500 جنيه، فنهرني وطردني وشتمني بأمي، وعلى الفور أسرعت إلى المطبخ، وأحضرت سكينا، وسددت له طعنة، وذهبت إلى المنزل وأخبرت والدتي بالواقعة".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout