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فاجعة بمصر.. طفلة تذبح شقيقتها الصغرى بسبب الغيرة

20
AUGUST
2019
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شهدت قرية مصرية فاجعة دامية، حيث ذبحت طفلة شقيقتها الصغرى بسكين بسبب الغيرة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة بلاغاً بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في عزبة أبو عشري التابعة لمركز بلقاس، جثة هامدة وبها آثار جروح ذبحية في الرقبة، وملقاة بمنطقة مهجورة بالقرب من منزل أسرتها.
 
وبالفحص تبين أن الطفلة المذبوحة تدعى "جنى ع م"، 5 سنوات، وعند سؤال والدها، قال إنه تركها بصحبة شقيقتها دنيا البالغة من العمر 13 عاما بالمنزل، وذهب لشراء بعض الاحتياجات، مضيفاً أنه فور عودته فوجئ باختفائها، وأخبرته ابنته دنيا أن شقيقتها خرجت من المنزل للذهاب لمنزل جدتها ولم تعد.
 
وذكر الأب في التحقيقات أنه ظل يبحث عن طفلته برفقة جيرانه حتى عثر عليها مذبوحة وملقاة في منطقة تسمى العشش بالقرية، مؤكداً أنه لا توجد خلافات أو عداوات له مع أحد.
 
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت للذبح بسكين في الجانب الأيمن من الرقبة، أدى لقطع في الشرايين، ومن ثم تعرض الطفلة لنزيف حاد ووفاتها، وبتضييق الخناق على شقيقتها دنيا التي كانت برفقتها قبل اختفائها فجرت المفاجأة.
 
واعترفت الطفلة بذبح شقيقتها بسبب الغيرة، وتفضيل والدها لها، وقيامه بتدليلها، في الوقت الذي يعاقبها فيه بالضرب المبرح على أي جرم ترتكبه، مضيفة أنها استغلت خروج والدها من المنزل واصطحبت شقيقتها لمنطقة العشش وذبحتها بالسكين.
 
وأرشدت الطفلة عن مكان السكين المستخدمة في الجريمة، وتم إحالتها للنيابة التي تولت التحقيق.
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