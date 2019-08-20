آلاف العراقيين ضحايا لحوادث المرور في النصف الأول من 2019

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كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن الحوادث المرورية في البلاد أودت بحياة أكثر من 2500 شخص خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي، إن "المفوضية أشرت ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث الطرق بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وفي السيارات المستخدمة من قبل المواطنين وقدم الطرق".

وأضاف، أن "عدد حوادث السيارات خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ أكثر من ألفين و500 حادث نتج عنها وفاة أكثر من ألفي شخص وجرح 21 ألف مواطن".

وطالب الغراوي مديرية المرور العامة بتطبيق متطلبات السلامة في السيارات ومعايير السلامة للسيارات المستوردة ومتابعة أعمار السائقين ووضع غرامات مالية عالية وعقوبات رادعة للحد من سرعة السياقة.

وشدد المسؤول العراقي على ضرورة أن تقوم أمانة العاصمة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار بإعادة تأهيل الطرق وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية.