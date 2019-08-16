إسرائيل تصادر 13 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

A + A -

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل صادرت من أموال السلطة الفلسطينية 12.7 مليون شيكل (نحو 284 ألف دولار)، تنفيذا لقرار قضائي ضد السلطة.

وأشار موقع قناة "i24" الإسرائيلية إلى أنه سيتم تحويل المبلغ إلى دائرة الحجوز من وزارة المالية الإسرائيلية، ليتم توزيعه عبر سلطة الجباية لصالح معتقلين سابقين من عرب الـ48 لدى السلطة، بتهمة تجسسهم لصالح إسرائيل.

ووفقا للقناة، فقد جاء هذا القرار بعد أن قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية لصالح إسرائيليين عرب كانوا يعيشون في الضفة الغربية، واعتقلتهم السلطة الفلسطينية للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.

وورد في قرار الحكم "أنه تم احتجازهم دون وجود أي صلاحية للسلطة الفلسطينية في ذلك، ومجرد حرمان هؤلاء المعتقلين من الحرية، يشكل سببا للضرر".

وأضافت الصحيفة، أنه بعد مداولات طويلة ومرهقة، حكم القاضي قبل عام تقريبا بأن المحكمة الإسرائيلية تتمتع بصلاحية النظر في دعاوى المعتقلين بسبب ما أسمته "جرائم أمنية" ضد السلطة الفلسطينية.