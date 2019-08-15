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مصر عن تصريحات نائبة كويتية انتقدت العمالة: لا تعليق

15
AUGUST
2019
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رفضت الحكومة المصرية التعليق على التصريحات المنسوبة للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، التي انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها.
 
ورفضت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج التعليق على تصريحات النائبة الكويتية. وقالت مها سالم، المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة: "لا نرد على مثل تلك التصريحات"، وفق ما نقلت "الشرق الأوسط"
 
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري عبد الفتاح محمد يحيى، قوله إن "العمالة المصرية تذهب للكويت وفق متطلبات واحتياجات الكويتيين أنفسهم، وبناء على اتفاقيات رسمية بين الحكومتين"، معتبراً أن "الحديث حول جدوى وجودهم أمر غير لائق ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين".
 
وأضاف أن كل مصري في الكويت يذهب وفق عقود عمل رسمية، بناء على طلبات الجهات الكويتية، وإن ذلك يشمل جميع المؤهلات والتخصصات وفقاً للاحتياجات. ونوّه بأن انتقادات النائبة تضر بالعلاقات المتميزة بين البلدين.
 
وكانت النائبة الكويتية، قد علّقت على تقرير نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية، حول دخول 8 آلاف مصري للكويت شهرياً عام 2018. واصفة الأمر بـ"الكارثة والجريمة".
 
وقالت إن "التقرير يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام الماضي، غالبيتهم من دون مؤهل جامعي.. يعتبر جريمة في حق الكويت وكارثة بكل المقاييس".
 
وهذه ليست تلك المرة الأولى التي تستهدف فيها النائبة صفاء الهاشم المصريين، حيث سبق أن أثارت ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة، بعد نشر مقطع فيديو لها في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، تحدثت فيه عن وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، بشكل وُصف بأنه "غير لائق"، رداً على واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت.
 
وفي يونيو/حزيران الماضي، شنّت الهاشم هجوماً حاداً على الوافدين المصريين، مطالبة السلطات بترحيلهم، معتبرة أنهم يتسببون في "تكدس" سكاني.
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