مُستخدمةً "الحزام".. كويتية تجلدُ ضابطاً وعاملًا!

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اعتدت امرأة كويتية بالضرب مستخدمة "الحزام"، على ضابط شرطة، وعامل مصري، بسبب هاتف جوال، واضطرت الشرطة للاستعانة بقوة أمنية، للسيطرة على السيدة، وإلقاء القبض عليها.



وتهجمت سيدة كويتية على ضابط شرطة يعمل بوزارة الداخلية، واعتدت عليه بالضرب مستخدمة "الحزام"، ووجهت إليه شتائم بذيئة، بالإضافة إلى جملة من السباب والتهديدات.



ووفقًا لمحضر الشرطة الكويتية، فإن الشرطة تلقت بلاغًا من عامل مصري في محل هواتف محمولة، استغاث فيه بالشرطة، لنجدته من سيدة اعتدت عليه بالشتائم والضرب، باستخدام حزام.

وتوجه ضابط الشرطة التابع لمخفر مبارك الكبير، إلى حيث البلاغ المقدم من العامل المصري، ولكن حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان.



ونقلت معلومات صحفية، عن مصدر أمني قوله: "انتقل رجال الأمن إلى المكان على الفور، يترأسهم ضابط، فوجدوا المرأة، التي تبين أنها مواطنة، ما زالت داخل المحل الذي أفاد صاحبه بأنها تهجمت عليه لاختلافها معه على السعر واستخدمت حزاما كان بحوزتها وجلدته به مرات عدة".



وأضاف المصدر: طلب الضابط من المواطنة مرافقة الدورية إلى المخفر للتحقيق، لكنه تفاجأ بتعديها عليه بالضرب بواسطة الحزام وبالسب والتهديد، مما استدعى طلب الإسناد، حيث تمت السيطرة عليها بعد سحب الحزام من يدها بالقوة واصطحابها إلى المخفر".



وتابع المصدر أنه تم تسجيل قضية إهانة واعتداء بالضرب على موظف عام، واعتداء بالضرب على المصري، وحجزها على ذمة التحقيق.



وتواجه السيدة الكويتية، حاليا، قضيتين، الأولى اعتداء على موظف عام وإهانته والثانية تتعلق بالاعتداء على المواطن المصري.