الجزائر.. شاب يذبح كهلا في ثاني أيام عيد الأضحى

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أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة، على ذبح جاره المدعو المهدي ديب البالغ من العمر 56 سنة، في ثاني أيام العيد الأضحى.

واستيقظ سكان حي بن عاشور، وهو أكبر حي شعبي بالبليدة، على جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم المتهم على طعن جاره بواسطة منجل في بطنه.

ونقلت صحيفة الـ "النهار" الجزائرية عن شهود عيان أن الضحية، وهو أب لـ 3 بنات وطفل، دخل في مناوشات كلامية مع الجاني.

وذهب بعدها الفاعل إلى منزله وأحضر منجلا وطعنه أمام المارة في بطنه.

كما حاول الفاعل الاعتداء على المارة، قبل أن يصعد إلى سطح منزل ويقوم بإلقاء الحجارة عليهم، وقام بعدها جيرانه بالسيطرة عليه وأشبعوه ضربا.

ونفى جيران الضحية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الجريمة سببها شجار حول الخبز أو قضية شرف.

من جهتها، قامت مصالح الحماية المدنية بالبليدة بنقل جثة الضحية إلى مستشفى "فرنس فانون".

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث من توقيف الجاني ونقله إلى مستشفى بوفاريك إثر تعرض للضرب من أصدقاء وأهل الضحية.

يذكر أن ولاية البليدة شهدت 5 جرائم قتل في ظرف 15 يوما، بكل من منطقة عمروسة وبوعينان وبوفاريك وحي دريوش وآخرها في حي بن عاشور بالبليدة.