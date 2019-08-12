بالفيديو: سعوديون يرصدون 'أجسام غريبة' في سماء المملكة؟!

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تداول ناشطون سعوديون على تويتر، مقاطع فيديو لما وصفوه بظهور أجسام مشتعلة ”غريبة“ في سماء المملكة ليلة الأحد.



وعبر هاشتاغ #جسم_غريب_في_سماء وثق ناشطون مقاطع تظهر ما يبدو أنها شهب لا سيما في سماء حائل والقصيم.



وبحسب موقع "ارم نيوز"، يظهر من خلال المقاطع المتداولة أن ما تم رؤيته في سماء المملكة هو بالفعل شهب، وهي ظاهرة كونية طبيعية، حيث من السهل رؤيتها عندما يكون الجو صافيًا.



وأشار الموقع إلى أن زخة الشهب، أو وابل الشهب هو حدث فلكي يُلاحظ فيه عدد من الشهب من نقطة واحدة في السماء ليلًا، هذه الشهب تنشأ عن تيارات من الحطام الكوني تدعى النيازك، والنيزك يمكن أن يكون جزيئات الغبار أو شظايا من المذنب أو كويكب، حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية جدًا وفي مسارات متوازية.

معظم هذه النيازك أصغر من حبات الرمل، ولذلك فكلها تقريبًا يتفكك قبل أن يصل لسطح الأرض.

إرم نيوز