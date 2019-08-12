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كم دفع ابن سلمان للجهة التي نظمت مباراة بطولة العالم للملاكمة؟

12
AUGUST
2019
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غرّد حساب "مجتهد" على "تويتر" فاضحاً الارقام التي دفعها ولي العهد محمد بن سلمان للجهة التي نظمت مباراة بطولة العالم للملاكمة في السعودية

فسأل: "كم دفع ابن سلمان للجهة التي نظمت مباراة بطولة العالم للملاكمة التي ستقام في الدرعية؟ وكم دفع لكل ملاكم؟ وكيف حل ابن سلمان مشكلة اعتراض واحد من اتحادات الملاكمة على الحلبة المقامة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة؟" وأضاف " للتعريف بالخبر أولا، فإن المبارة ستكون بطولة عالمية بين صاحب اللقب العالمي الحالي طبقا لتصنيف ( WBCA, IBO, WBC, WBO, IBF ) المكسيكي اندي روز جونيور و متحديه الملاكم البريطاني انتوني جوشوا، والتي ستنظمها (Match Room Sports) التي يمتلكها البريطاني إدوارد هيرن، لم يكن واردا أن توافق الاتحادات على إجراء المباراة في السعودية لولا المبلغ الضخم الذي دفعه ابن سلمان للجهة المنظمة وهو 1.5 مليار دولار وكذلك المبالغ التي دفعت للملاكمين، حيث دفع لانتوني جوشوا 320 مليون $ ، ولأندي روز جونيور 250 مليون $، وكان يكفي كل منهما 30 او 40 مليون $"

كاشفاً أنه ومع ذلك اعترض مجلس الفيدرالية العالمية للملاكمة IBF على إجراء المباراة في مدينة الملك عبدالله لأنها لم تكتمل فيها المواصفات المطلوبة، فجاء الجواب من ابن سلمان بإنشاء حلبة ومدرجات وخدمات لوجستية كاملة في الدرعية على المواصفات المطلوبة بتكاليف لا تقل عن 2 مليار $، وبهذا فإنه إضافة لفتح التأشيرات لكل من هب ودب لحضور المباراة والسماح للنساء العاريات بالاستعراض في الحلبة وتوفير الخمور والترفيه على الطريقة الغربية فإن ما لا يقل عن 4 مليار دولار = 15 مليار ريال، ستصرف من أجل تحقيق فانتازيا ابن سلمان، سلم لي على الرؤية وعلاج البطالة والفقر" 

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