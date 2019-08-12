بلاغ للنائب العام في مصر بسبب ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة

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ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي المصري، سمير صبري، سیتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مسؤولي حفل تنظیم الفنانة العالمیة جينيفر لوبيز، الذي أقيم، يوم الجمعة، في مدينة العلمین الجديدة.

وأضاف صبري في تصريح لـ "القاهرة 24" أن الفنانة جينيفر لوبيز، ظهرت بملابس شفافة وعارية، ما أثار الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن موعد الحفل غير مناسب على الإطلاق نظرا للحادث الإرهابي الذي وقع خلال الأيام الماضية بالقاهرة، وراح ضحيته عدد من المواطنين، فضلا عن أن موعد الحفل جاء بالتزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قائلا: "مش معقول في ناس تبقى واقفة على جبل عرفات وناس بتحضر حفلة لفنانة أثارت الجدل بملابسها".