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أسرة عربية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

12
AUGUST
2019
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نشرت وكالة "بلومبرغ"، أمس السبت، قائمتها لأغنى العوائل على مستوى العالم والتي تضم على وجه الخصوص الأسرة الملكية السعودية.
 
وتتصدر القائمة عائلة والتون الأمريكية، مالكة شبكة المتاجر "والمرت"، وارتفعت ثروتها بـ39 مليار دولار منذ يونيو العام الماضي، لتبلغ اليوم 191 مليار دولار.
 
وتعود المرتبة الثانية في القائمة إلى عائلة مارس الأمريكية، صاحبة شركة الشوكولاته المشهورة، والتي حققت خلال العام الماضي دخلا قدره 37 مليار دولار لترتفع ثروتها إلى 127 مليارا.
 
وتعقبها في المرتبة الثالثة عائلة كوك الأمريكية التي تملك شركة صناعات عملاقة تحمل اسمها، وحققت هذه الأسرة خلال العام الماضي أرباحا تقدر بـ26 مليار دولار، لتصل ثروتها إلى 125 مليارا.
 
وتحل عائلة آل سعود في المرتبة الرابعة بالقائمة، حيث تقدر الوكالة ثروتها بـ100 مليار دولار، استنادا إلى المدفوعات التي تسلمها أعضاء العائلة خلال السنوات الخمسين الماضية من الديوان الملكي والمكتب التنفيذي.
 
غير أن "بلومبرغ" أقرت بأن الثروة الفعلية للأسرة السعودية الحاكمة تعد أكبر بكثير، مشيرة إلى أن شركة "أرامكو" النفطية العملاقة تعد أكبر شركة من حيث حجم الأرباح على مستوى العالم، وتأمل المملكة في تقدير قيمتها بترليوني دولار.
 
ويحل في المرتبة الخامسة الشقيقان الفرنسيان، ألين وجيرار ورتيمر، اللذان يسيطران على شركة "شانيل، بثروة تقدر بـ57.6 مليار دولار، وحققت ارباحا بمقدار 11 مليار دولار خلال العام الماضي.
 
وأما بخصوص المراتب من السادسة حتى العاشرة فتحتلها:
 
6) عائلة هيرميس الفرنسية التي تملك شركة مشهورة لصناعة مواد جلدية ودار أزياء وعطور ومواد فاخرة أخرى (53.1 مليار دولار).
 
7) عوائل فان دام ودي سبولبرخ ودي ميفيوس التي تسيطر معا على أكبر شركة لإنتاج البيرة في العالم  Anheuser-Busch InBev(52.9 مليار دولار).
 
8) العائلتان الألمانيتان بورينغر وفون باومباخ، اللتان تملكان شركة بورينغر للأدوية (51.9 مليار دولار).
 
9) عائلة ألباني الهندية التي تسيطر على مجموعة الشركات الصناعية Reliance Industries (50.4 مليار دولار)،
 
10) العائلتان الأمريكيتان كارغيل وماكميلان، اللتان تملكان مؤسسة كارغيل التجارية (42.9 مليار دولار).
 
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 25 عائلة في العالم ارتفعت بـ24% خلال العام الماضي لتبلغ 1.4 تريليون دولار.
روسيا اليوم
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