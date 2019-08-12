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موسكو: مقتل 23 جنديا سوريا خلال صد هجوم لـ"الإرهابيين"

12
AUGUST
2019
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل 23 جنديا سوريا، في صد هجوم للفصائل المسلحة في المعارك الدائرة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على موقعها على الإنترنت: "إن جميع هجمات التنظميات الإرهابية تم صدها من قبل القوات الحكومية السورية، فضلا عن تكبيدهم خسائر فادحة ".

وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال صد الهجمات قتل 23 من أفراد الجيش السوري وأصيب سبعة آخرون".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية جرى اطلاقغها باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في اللاذقية على الساحل السوري.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو) من يوم أمس الأحد، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.

وتابع البيان أن "جميع الطائرات المسيرة تم تدميرها بنار المضادات الجوية النظامية التابعة للقاعدة الجوية الروسية على مسافة آمنة"، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن القاعدة تواصل نشاطاتها الاعتيادية.

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