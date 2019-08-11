فيديو مؤثر لسوري يلتقي بوالديه في الحج بعد 7 سنوات

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تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً للحظة لقاء حاج سوري مع والديه في مكة المكرمة، بعد غياب 7 أعوام.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "الوسيلة"، فإن الشاب يهرع إلى والديه قائلاً "أهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي"، بينما ذرف الجميع الدموع فرحاً بهذا اللقاء الذي احتضنته مكة المكرمة.

وحظي الفيديو الذي تمت مشاركته بصورة واسعة على وسائل التواصل، بكثير من الإعجابات والتعليقات.

ووفقاً لإحصائية ذكرها الموقع، فقد بلغ الحجاج السوريون هذا العام 22.500 حاج جاؤوا من جميع المناطق السورية.