المسجد الأقصى بخطر

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتحرك العاجل لحماية الأقصى من محاولات تهويده وهدمه.



ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين مطلب للمجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك من المؤامرة التي تستهدفه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايته من المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما نقلت وكالة “وفا” الفلسطينية.



كما طالبت الوزارة في بيان صحفي، صدر في أعقاب التطورات الخطيرة التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح، “المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها “اليونسكو” رفع صوتها عاليا في وجه انتهاكات وجرائم الاحتلال، مؤكدة أن شعبنا وخاصة في مدينة القدس سيسقطون المؤامرة وسيحمون الأقصى مهما بلغت التضحيات”.

وأشارت الخارجية إلى أن “الاحتلال يسعى إلى توفير ساحة لإقامة الطقوس التلمودية للمستوطنين، كخطوة أولى نحو احتلال الأقصى بالكامل، ومن ثم هدمه”.



كما ثمنت الخارجية الفلسطينية الموقف الأردني الشقيق الرافض لانتهاكات الاحتلال بحق الأقصى.