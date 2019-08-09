الداخلية التونسية تنشر بيانا بشأن مداهمة منزل قيادي بحركة "النهضة"

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أصدرت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الخميس، بيانا، أوضحت فيه تفاصيل عملية المداهمة التي نفذتها قوات الأمن على منزل القيادي بحركة "النهضة"، عبد العزيز الدغسني.

وقالت الداخلية في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي: "على إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مداهمة عناصر أمنية لمنزل المواطن، عبد العزيز الدغسني، تجدر الإشارة إلى أن دورية أمنية تحولت يوم 7 أغسطس 2019، بناء على تعليمات النيابة العمومية وخلال التوقيت الإداري، إلى منزل زوجة المعني بالأمر في جهة أريانة لتبليغه وبصفة قانونية استدعاء للحضور لسماعه على خلفية قضية عدلية".

وأضافت الوزارة أن زوجة المتهم أفادت بأنه يتعذر عليها تبليغه بالاستدعاء كونها منفصلة عنه وتجهل مقر إقامته.

وأكدت الوزارة في السياق نفسه أن الدغسني متورط في قضية ثانية، ومتهم بمحاولة قتل تضرر فيها ناظر مستشفى محمود الماطري بأريانة، شمال غربي العاصمة تونس.