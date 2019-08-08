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وزارة أردنية تنشئ مكتبا "لإسعاد المتعاملين"

8
AUGUST
2019
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تسعى وزارة أردنية لتطوير مكتب متخصص لخدمة متلقي الخدمة، تمت تسميته بمكتب "إسعاد المتعاملين".
 
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إنه تم تأهيل موظفي المكتب لاستقبال متلقي الخدمة والإجابة على الاستفسارات المقدمة وتزويد متلقي الخدمة بالنماذج والأدلة الإرشادية اللازمة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تمت خدمتهم من خلال المكتب خلال النصف الأول من العام الحالي 810 متلقين للخدمة.
 
وأضافت الوزيرة أنه "سيتم تزويد منتفعي صندوق المعونة الوطنية بأنظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة الكهربائية مدعومة من فلس الريف"، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين لهذه الخدمة والذين تنطبق عليهم الشروط بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 5329 أسرة.
 
وأضافت أن "الخدمات تشمل أيضا إيصال التيار الكهربائي للمنازل خارج التنظيم من خلال فلس الريف استفاد منها خلال النصف الأول من العام الحالي 820 منزلا".
روسيا اليوم
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