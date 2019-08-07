في السعودية.. خادمة تنتقم من مخدوميها بشكل مقزز

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أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، حكما يقضي بسجن عاملة منزلية "فلبينية الجنسية" عاما ونصف، وجلدها 300 مرة، لقاء وضع كميات من "البول"، في طعام وشراب مخدوميها.

وأشارت المعلومات، إلى أن الحكم القضائي شمل إبعاد العاملة المنزلية من المملكة، حال الانتهاء من محكوميتها، وعدم السماح لها بالدخول مرة أخرى إلى السعودية.

وفي تفاصيل الحادث، اشتبه أفراد الأسرة التي تعمل لديهم الخادمة برائحة غريبة بالطعام الذي تعده، فسألوها عن مصدر الرائحة، لكنها نفت قطعيا علمها بالأمر، وأثارت تلك الرائحة قلق أفراد الأسرة، حتى عثروا على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه "البول" كانت تخفيه.

وبمواجهة الخادمة بهذا السائل، أقرت بأنه يحوي كميات من بولها، فتم تقديم بلاغ ضدها لدى مركز الشرطة وأحيلت القضية للنيابة العامة، وفي التحقيق اعترفت بأنها دأبت طوال عملها لديهم على وضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، وذلك بسبب سوء المعاملة التي تتلقاها من الأسرة.

وبإحالة الحادثة للقضاء، صدر الحكم عليها بالسجن لمدة عام ونصف العام، وكذلك الجلد 300 مرة، وإبعادها من البلاد.