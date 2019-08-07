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بتدريبات قتالية نوعية.. البحرية المصرية تستعد في المتوسط

7
AUGUST
2019
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نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا في البحر المتوسط، وفق ما أوردت مصادر رسمية، الثلاثاء.
وكتب المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء، "أن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقية والصديقة".
 
وشارك في التدريب، الذي تم في نطاق الأسطول الشمالي بالمتوسط، الفرقاطة الفرنسية "جين بارت"، والفرقاطة المصرية "دمياط".
 
واشتمل التدريب على أعمال التخطيط والإعداد لتنفيذ المهام القتالية بالبحر بواسطة مجموعات القيادة من الطرفين، بحسب العقيد الرفاعي.
 
وتضمن التدريب أيضا تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية منها استخدام طائرات "الهل" في دعم الأنشطة القتالية للتشكيلات البحرية في المهام المختلفة.
 
 وإلى جانب ذلك، تدرب العسكريون البحريون في الطرفين على دعم تعزيز إجراءات الأمن البحري في مناطق عمل الوحدات البحرية مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع دفع الجماعات بحراً والمصحوبة بـ"الهل" جوا.
 
وأوضح المتحدث العسكري المصري أن التدريبات جاءت في إطار دعم ركائز التعاون بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، بما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات وتأكيد المهام وأسلوب تنفيذها والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار بالمنطقة.
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