living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس العراقي يؤكد سعي بلاده لعلاقات مميزة مع الأشقاء

6
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على أهمية "استمرار التنسيق والتشاور بين الأشقاء" في المجالات كافة، لاسيما ما يتعلق بتطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
 
وأكد صالح، لدى استقباله، الأحد في قصر السلام ببغداد، وزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، أن "العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه وفقا لسياسة الانفتاح على عمقه العربي وجواره الإسلامي التي يحرص على ترسيخها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا والأحداث الراهنة".
 
وأشاد صالح بعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن في بغداد، الأمر الذي "يجسد الرغبة والسعي بأن يكون بلدنا ساحة لتلاقي الأشقاء والأصدقاء، وتبادل المصالح المشتركة بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة".
 
بدورهما جدد الوزيران الأردني والمصري، رغبة بلديهما بتطوير آليات التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ووقوفهما إلى جانب الشعب العراقي في تحقيق آماله في العيش بسلام وأمان وتطور دائم.
 
وجرى، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مناقشة سبل تعزيز العلاقات العربية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش".
 
وفي السياق التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وزيري الخارجية الأردني والمصري، في مكتبه بالعاصمة بغداد وبحث معهما أهمية تنفيذ مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بمشاركته في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الثاني ولتحقيق الأهداف المشتركة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout