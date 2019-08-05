living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"البوليساريو" تستعد للحرب مع المغرب

5
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أعادت وسائل إعلام مغربية نشر لقطات من مواقع إعلامية تابعة لجبهة "البوليساريو"، تظهر قوات للجبهة عند سواحل المحيط الأطلسي المقابلة لمنطقة الكركارات الخاضعة لسيطرة المغرب.

وذكرت صحيفة "المساء" المغربية اليوم الاثنين أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوريات بدأت الجبهة المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية تسييرها بين منطقتي الكركارات والكويرة داخل المنطقة العازلة.

وحذرت الصحيفة من أن "البوليساريو" تسعى إلى تعزيز تواجد قواتها داخل المنطقة العازلة بغية تحقيق هدف أكبر، أي "إعادة تشكيلها لاستخدامها في التدريب".


وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي عن توجه الجبهة إلى فتح باب التطوع لشبان مخيمات "تندوف"، أو تجنيدهم إجباريا، استعدادا للحرب مع المغرب.

وحذر غالي من أن هذه الحرب باتت أمرا لا مفر منه، متهما الأمم المتحدة بالفشل في تسوية نزاع الصحراء.

من جانبه، استنفر الجيش المغربي قواته عند الحدود الجنوبية وأمر المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال عبدالفتاح الوراق بإعادة انتشار وحدات من فرق المشاة في مناطق جنوبية، كما أشرف على مناورات لسلاح الجو بالمنطقة نفسها.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout