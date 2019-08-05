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إعدام 5 أشخاص من عائلة واحدة في مصر

5
AUGUST
2019
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أفاد بيان صادر عن السلطات الأمنية في مصر أمس السبت، بأن حكما بالإعدام نفذ في خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بعد إدانتهم بقتل طفلة خطفوها وطلبوا فدية قدرها 100 ألف جنيه لتحريرها.
 
وتعود أحداث القضية لسنة 2013، إذ تم إخطار مدير أمن الغربية باختطاف الطفلة شيماء ف. ق (4 سنوات) على أيدي أشخاص طلبوا فدية قدرها 100 ألف جنيه لتحريرها.
 
وكشفت التحقيقات لاحقا أن المدعو حمادة عبد الفتاح (46 سنة)، وزوجته أسماء علي (40 سنة)، وابنهما إسلام، وابنتهما أسماء، وخطيبها أيمن شلبي، اختطفوا الطفلة ثم قتلوها خوفا من افتضاح أمرهم بعد فشلهم في الحصول على الفدية.
 
وألقي القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم للجريمة، وأفصحوا عن مكان جثة الطفلة التي نقلت إلى مستشفى قطور المركزي.
 
وحرر بعدها محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام الخمسة، الذين نفذ بهم الحكم بعد استنفاذ درجات التقاضي.
روسيا اليوم
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