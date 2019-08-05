صلاح يعلن تضامنه مع أسر ضحايا انفجار القاهرة

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عبر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح عن تضامنه مع أسر قتلى ومصابي الحادث المأساوي، الذي شهدته القاهرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وقتل 19 شخصا على الأقل فيما أصيب نحو 30، في انفجار وقع بشارع كورنيش النيل في منطقة السيدة زينب، أمام معهد الأورام وسط القاهرة.

وكتب صلاح في تغريدة على موقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار وقع نتيجة حادث تصادم بين 4 سيارات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن سيارة مسرعة كانت تسير في اتجاه معاكس، اصطدمت بـ3 سيارات أخرى، مما أدى إلى وقوع انفجار كبير.