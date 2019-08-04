"رسائل إيجابية" بين إيران والسعودية

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كشف مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكبر تركان، أن بلاده أحرزت تقدمًا وتبادلت رسائل إيجابية بشأن علاقاتها مع السعودية والإمارات، وذلك تزامنًا مع التوترات الأخيرة بين هذه البلدان على خلفية هجمات طالت سفنًا في منطقة الخليج.

وقال تركان، في تصريحات لقناة "العالم الإيرانية": هناك رسائل إيجابية وصلتنا من السعودية وكبار المسؤولين الإيرانيين ردوا عليها بشكل إيجابي، موضحًا أن أولى الرسائل الإيجابية تجلت بالتعامل مع حجاجنا، وهناك خطوات سعودية إيجابية أخرى.

وأشار تركان إلى ما وصفه بإمكان أن تقوم السعودية بالتعاون مع باقي دول الخليج الفارسي في تعزيز أمن المنطقة.