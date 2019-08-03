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مصراوي - كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين زوجين انتهت بوفاة الزوجة بمركز أوسيم.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، أشارت إلى أن المجني عليها "هدى" 38 سنة، طلبت من زوجها "هاني" 45 سنة، زيادة قيمة مصروف المنزل "المصروف ده قليل" مرجعة السبب إلى زيجته الثانية.

مشادة كلامية حادة وقعت بين الزوجين أمام طفليهما، اعتدى خلالها المهندس الزراعي على زوجته وسدد لها ركلة قوية سقطت على إثرها مغشيا عليها، وجرى نقلها إلى مستشفى قصر العيني لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر في الفقرات العنقية بعد 72 ساعة.

في أقل من ساعة تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم من ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.