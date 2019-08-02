هكذا تم الاختراق الأمني الكبير في مطار 'بن غوريون' الاسرائيلي!

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اوضح الخبير في الشؤون الاسرائيلية حسن حجازي في حوار معه ببرنامج "غياهب الكيان " من على شاشة قناة العالم، كيف تم الاختراق الأمني الكبير في مطار بن غوريون الاسرائيلي.

وفي اطار المتاجرة بالبشر، تم تهريب الاف العمال الجورجيين الى داخل الكيان الاسرائيلي عبر مطار بن غوريون من خلال شبكة تهريب بشر اسرائيلية وتشغيلهم بأبخس الاثمان، اكد حجازي ان ذلك هو شكل من اشكال التهريب الجديدة التي تحاول من بعض الثغرات في مطار بن غوريون وكان هنالك استخدام للعمالة من الخارج من شرق اسيا كتايلند على اساس انها تشكل عمالة رخيصة من قبل كيان الاحتلال.

واضاف: كما يستفيد البعض الذين يديرون سوق التهريب والذي يجري على نطاق واسع وبوسائل مختلفة حيث يجري تهريب الفتيات الاوكرانيات ومن روسيا ومن غيرها وحاليا يجري البحث عن رجال من اجل الاستفادة الاقتصاية لاجل العصابات تحقق ارباحها الطائلة عبر تهريب العمال من دون دفع الضرائب وتجاوز الكثير من الاجراءات التي تحد من هذه المسألة.

وكانت شرطة الكيان الإسرائيلية قد ألقت في وقت سابق القبض على ستة من المشتبه بهم واحتجزت ثمانية آخرين للاشتباه في انتمائهم لشبكة تقوم بتهريب العمال الأجانب من جورجيا إلى "إسرائيل"، عبر مطار "بن غوريون" الدولي.

وقالت الشرطة إنها ضبطت هذه الشبكة الاسرائيلية بعد تعقب طويل، اكتشفت خلالها أنهم يعملون بطريقة ذكية من خلال رشوة موظفين كبار في مطار بن غوريون وممثلي شركات السياحة والنقل الذين يعملون في المطار، وتمكنوا من استخدام نفق سري. ويشتبه في أن أعضاء الشبكة، بمن في ذلك موظفو الشركات التي تقدم خدمات في المطار، عملوا بطريقة منظمة ومنتظمة على مدار فترة من الزمن منذ العام 2017.

واضافت ان هؤلاء نجحوا في تجاوز آليات الفحص الأمني عند المعابر الحدودية في مطار بن غوريون وتهريب المواطنين الجورجيين إلى داخل الكيان الاسرائيلي، دون المرور عبر نظام مراقبة الجوازات والعبور كما هو مطلوب بموجب القانون. كذلك كان لكل عضو من أعضاء الشبكة دور محدد للمساعدة في التهريب مقابل المال.

وقال مصدر في شرطة الاحتلال إن الشبكة الاسرائيلية عملت بغرض الربح المالي، إذ إنها قبضت ألوف الدولارات عن كل عامل أجنبي تهربه، ولكن لا أحد يضمن أن تقتصر المسألة على تهريب عمال، والشرطة تفحص احتمال تهريب أشخاص من تنظيمات فلسطينية أيضا.