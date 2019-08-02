السعودية.. وسم متداول عن "تبرئة_قاتل_ومغتصب_أمي" ورد رسمي يفند!

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ذكرت صحف سعودية أن إمارة تبوك فندت "حيثياث" وسم تداولته حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي عن «#تبرئة_قاتل_ومغتصب_أمي»، مؤكدة أن ما جاء فيه لا يتطابق مع الواقع.

وقال المتحدث باسم إمارة تبوك على القحطاني في هذا الشأن: "إن المتهم أحيل للتحقيق لدى جهات التحقيق، وبعد استيفاء كافة جوانب التحقيق بما فيها تقرير الطب الشرعي أحيلت قضيته للمحكمة الشرعية".

وتابع القحطاني: صدر بحق الجاني حكم شرعي تم تأييده من محكمة الاستئناف، ونفذ الحكم، ومن ثم أطلق سراحه.

وفيما رأى بعض المعلقين أن الوسم المذكور كاذب ومحرض، انتقد آخرون القبول بتنازل والد المجني عليها رغم أنه ولي الدم، مشيرين إلى وجود أشقاء للمجني عليها.