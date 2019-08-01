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السيسي يحذر من رد بعشرات آلاف الصواريخ قد يفجر المنطقة

1
AUGUST
2019
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حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من تداعيات اندلاع أي نزاع جديد في الشرق الأوسط، معتبرا أن المنطقة لن تتحمل مزيدا من الاضطراب.
 
وقال السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد تحت رعايته في القاهرة، اليوم الأربعاء: "لا بد من المحافظة على الاستقرار في المنطقة، وإيجاد حلول للمشكلات بعيدا عن الصراع".
 
وأضاف السيسي: "منطقتنا كما ترون مضطربة منذ 2011... والمنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطراب".
 
وتابع الرئيس المصري: "في منطقتنا نسعى لإيجاد حلول بعيدا عن العمل العسكري، ولا بد أن نسجل موقف مصر التي تكون دائما إلى جانب إيجاد الحلول لكن مع الحفاظ على الثوابت، والأمن القومي العربي، والأمن القومي لدول الخليج".
 
وتابع الرئيس المصري قائلا: "تصوروا أن يتم رد الفعل بقوات موجودة أو قدرات موجودة لدى حزب الله في لبنان، وتم استخدامها في مواجهة إسرائيل، فبنتكلم عن عشرات الآلاف من الصواريخ أو أكثر، فإيه هيكون رد فعل إسرائيل، وبقول دا لخطورة الأوضاع وتفجر الموقف، فرد الفعل هيبقى ضخم وعنيف جدا، فعل ورد فعل في هذا الاتجاه ونتائجه هتكون إيه، ونفس الكلام في المليشيات الموجودة بشكل أو آخر في سوريا أو اليمن وقدرات أخرى".
 
واستطرد السيسي قائلا: "أنا مش بتكلم عن قدرات الفعل اللي موجودة لدى دول الصراع، القدرات الموجودة هائلة واللي مع الولايات المتحدة واللي ممكن هتقوم بتطوير العمل وصولا لعمل عسكري قدرات هائلة، ودا مش تحسب بس على قد سعر البترول هو تحسب إن المنطقة تدخل في صراع ضخم جدا، هتكون التداعيات كبيرة جدا".
 
وقال السيسي: "خلينا نراجع الموقف وتطوراته من 2003 ونتائج دا على العراق مثلا، وفي منطقتنا هنا نسعى لإيجاد حلول بعيدا عن العمل العسكري، وموقفنا هنا كمصر إحنا بنقول دايما عايزين إيجاد حلول مع الحفاظ على الأمن القومي العربي ودول الخليج".
روسيا اليوم
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